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Владимир Путин проведет Прямую линию 7 июня

28 мая 2018, 11:34
Как задать вопрос президенту России.

7 июня в 14.00 уфимского времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщается на официальном сайте kremlin.ru.

Задать свой вопрос Владимиру Путину можно разными способами, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы, специальное мобильное приложение и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Задать вопрос президенту России можно уже сегодня, вопросы принимаются вплоть до окончания программы 7 июня.

Как позвонить или отправить сообщение

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный.

Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Как отправить вопрос в интернете

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru.

Можно задать вопрос и через официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Свой вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва–Путину». Но для этого нужно сначала скачать себе это приложение.

Можно ли задать вопрос во время эфира

Во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live».

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