Первый канал: амортизаторы для лимузина Владимира Путина сделаны в Башкирии

Posted 14 мая 2018, 07:00
Published 14 мая 2018, 07:00
Modified 17 октября 2022, 19:37
Updated 17 октября 2022, 19:37
Амортизаторы для лимузина президента РФ Владимира Путина сделаны в Башкирии, сообщили на «Первом канале».
Почти все комплектующие лимузина российского производства. Топливный бак сделан в Нижнем Новгороде, а салон автомобиля в Рязани. Двигатель лимузина также сделан в России. В день инаугурации президент пересел в представительский автомобиль российского производства марки «Аурус» — это название получилось слиянием двух слов: "aurum" на латыни — "золото", и Россия.
В ближайшее время в России намерены наладить серийное производство автомобиля. До конца 2018 года планируется спустить с конвейера и продать более 100 машин марки «Аурус». Стоимость лимузина начинается от шести миллионов рублей.