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Posted 14 мая 2018, 07:00

Published 14 мая 2018, 07:00

Modified 17 октября 2022, 19:37

Updated 17 октября 2022, 19:37

Первый канал: амортизаторы для лимузина Владимира Путина сделаны в Башкирии

14 мая 2018, 07:00
Практически все комплектующие автомобиля произведены в России.

Амортизаторы для лимузина президента РФ Владимира Путина сделаны в Башкирии, сообщили на «Первом канале».

Почти все комплектующие лимузина российского производства. Топливный бак сделан в Нижнем Новгороде, а салон автомобиля в Рязани. Двигатель лимузина также сделан в России. В день инаугурации президент пересел в представительский автомобиль российского производства марки «Аурус» — это название получилось слиянием двух слов: "aurum" на латыни — "золото", и Россия.

В ближайшее время в России намерены наладить серийное производство автомобиля. До конца 2018 года планируется спустить с конвейера и продать более 100 машин марки «Аурус». Стоимость лимузина начинается от шести миллионов рублей.

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