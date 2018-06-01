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В Уфе вынесли приговор банде, полгода нападавшей на проституток

1 июня 2018, 10:26
В период с апреля по 25 августа 2015 года трое мужчин пять раз нападали на женщин легкого поведения.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда республики, злоумышленники в Сети находили адреса квартир, где оказывались интимные услуги. Мужчины отправлялись туда и устраивали там разбой. Под видом клиентов они приезжали на съемные квартиры, и, показывая предмет похожий на пистолет, похищали вещи и деньги. Кроме того, в нападениях они использовали перцовый баллончик. После делили награбленное.

Организотора преступной группировки суд приговорил к десяти годам лишения свободы, исполнителю — девяти годам, пособнику — восьми.

Приговор не вступил в законную силу.

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