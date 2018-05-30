В Великобритании пограничники задержали подростка из России

Якобы работники Пограничной службы МВД Великобритании останавливают и опрашивают подростков из России, въезжающих в страну без сопровождения взрослых. Об этом пишет портал rns.online.
Примером превышения британскими работниками правоохранительных органов своих полномочий может служить случай произошедший в аэропорту «Хитроу». По данным российской стороны, работники паспортного контроля остановили несовершеннолетнего россиянина. Подросток прилетел на британские острова совершенно законно. У него была оформленная виза и имелось разрешение родителей на пересечение границы одному.
Несмотря на разрешительные документы россиянина задержали. Его отвели в изолированную комнату центра задержания. Там у несовершеннолетнего забрали личные вещи. Сотрудники посольства РФ утверждают, что россиянина не отпускали 12 часов. Периодические пограничники проводили с ним беседы. Родителям задержанного рассказали о произошедшем лишь через несколько часов после случившегося.
Прилетевшего в Великобританию россиянина так и не выдали встречающей стороне. Пограничники сказали, что они не уверены в безопасности пребывания подростка в Великобритании. В итоге его отправили обратным ночном рейсом назад в Москву.
Российская сторона обвиняет Лондон в дискриминационном подходе к туристам из России. Посольство предупреждает родителей, желающих отправить своих детей в Великобританию, как следует оценить все риски. Тем, кто решит не отказываться от путешествия, рекомендуется тщательно проверять документы на своих отпрысков перед тем, как сажать тех одних в самолет.