В Великобритании пограничники задержали подростка из России

Российская сторона обвиняет Лондон в дискриминационном подходе к туристам из России. Посольство предупреждает родителей, желающих отправить своих детей в Великобританию, как следует оценить все риски. Тем, кто решит не отказываться от путешествия, рекомендуется тщательно проверять документы на своих отпрысков перед тем, как сажать тех одних в самолет.