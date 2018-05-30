В интернет выложили видео боевого разворота истребителей Су-57

56-секундное видео боевого разворота Су-57 было записано в ходе проведения всеармейского этапа конкурса «Авиадартс». Тренировочный процесс предполагал, что Су-57 прикрывали бомбардировщики и атаковали при этом объекты на земле. Двумя истребителями управляли летчики-испытатели «ОКБ Сухого». Речь идет от Андрее Шендрике и Игоре Кругликове.