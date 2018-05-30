mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В интернет выложили видео боевого разворота истребителей Су-57

30 мая 2018, 17:08
Накануне в глобальной сети обнародовали видеоролик, во время просмотра которого можно лицезреть боевой разворот пары отечественных истребителей пятого поколения Су-57.

Управлявшие боевыми машинами летчики имитировали разворот и заход для атаки наземных сил потенциального противника. Об этом пишет портал rns.online.

56-секундное видео боевого разворота Су-57 было записано в ходе проведения всеармейского этапа конкурса «Авиадартс». Тренировочный процесс предполагал, что Су-57 прикрывали бомбардировщики и атаковали при этом объекты на земле. Двумя истребителями управляли летчики-испытатели «ОКБ Сухого». Речь идет от Андрее Шендрике и Игоре Кругликове.

Отметим, что самолеты Су-57 оборудованы 30-миллиметровой автоматической пушкой 9А1-4071К. Они могут брать на вооружение бомбы, а также ракеты различного радиуса действия класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48