«Советский спорт» провел матчи между солдатами и звездами футбола в Сирии

По мнению гендиректора издательского дома «Советский спорт» Игоря Молодцова, футбол имеет важное значение. Он нужен всегда. Эта игра способна объединить людей самых разных взглядов. Как и весь остальной спорт, футбол находится вне политики. Для военнослужащих матчи со звездами стали глотком свежего воздуха и весточкой из России.