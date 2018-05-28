mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ФБР нашло способ борьбы с компьютерным вирусом VPNFilter

28 мая 2018, 18:43
Специалисты ФБР перечислили действия, которые необходимо произвести для защиты своего компьютера от вредоносного программного обеспечения (ПО) VPNFilter.

Данный вирус уже атаковал компьютеры в более чем 50 государствах мира. Об этом 28 мая пишет газета «Известия».

VPNFilter попадает в персональные компьютеры через такие сетевые устройства, как маршрутизаторы и сетевые накопители. Последние нужны пользователям для подключения к интернету.

В ФБР рекомендуют хозяевам сетевых устройств перезагружать их. Данное действие на некоторое время обезопасит Сеть от вредоносного ПО. Также пользователям необходимо выключить параметры удаленного управления. Нужно защитить устройство шифрованием и хорошим паролем при включении, а также периодически обновлять свое ПО.

Сотрудники спецслужб США предупреждают, что перечисленные выше действия не являются панацеей от VPNFilter, и не позволят владельцам маршрутизаторов гарантированно избежать возможной повторной атаки вируса. Однако они значительно увеличивают шансы заблаговременного выявления вредоносного ПО и его уничтожения.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48