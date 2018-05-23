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Posted 23 мая 2018, 11:44

Published 23 мая 2018, 11:44

Modified 17 октября 2022, 19:42

Updated 17 октября 2022, 19:42

В Instagram появилась кнопка скрывающая историю и посты пользователей

23 мая 2018, 11:44
Разработчики Instagram предоставили пользователям социальной сети новую функцию.

В приложении появилась кнопка, нажав на которую можно убрать из ленты истории и посты пользователей не отписываясь от тех. Об этом 23 мая пишет газета «Известия».

В описании Instagram указано, что при отключении учетной записи владелец аккаунта все равно может видеть публикации на страницах пользователей. Ему так и будут приходить уведомления о комментариях и сообщениях, при условии что пользователь на них отмечен.

Владельцы страничек, которые скроют свои аккаунты из общей ленты, получать уведомления больше не будут. Для включения режима сокрытия хозяину странички в Instagram необходимо нажать на специальный значок в профиле пользователя, либо на его фотографию. Данный значок также может и выключить режим сокрытия.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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