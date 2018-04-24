Приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову озвучат 25 апреля

Александр Филиппов обвиняется в неуплате налогов в размере 3,7 млн рублей. По версии следствия, он в 2011 году, занимаясь строительным бизнесом, продал фирму “Автореал”. При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил. Сам подсудимый свою вину полностью отрицает.