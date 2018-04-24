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Приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову озвучат 25 апреля

24 апреля 2018, 15:44
В уфимском районном суде сегодня, 24 апреля, состоялось очередное заседание по делу Александра Филиппова, бывшего заместителя мэра столицы Башкирии.

Заседание продлилось недолго – после некоторых формальностей, судьей было объявлено, что оглашение приговора переносится на завтрашний день, на 9 часов утра.

Напомним, прокурор попросил для Филиппова штраф размере 100 тысяч рублей, а защита обвиняемого настаивает на том, что срок давности по делу уже истек.

Александр Филиппов обвиняется в неуплате налогов в размере 3,7 млн рублей. По версии следствия, он в 2011 году, занимаясь строительным бизнесом, продал фирму “Автореал”. При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил. Сам подсудимый свою вину полностью отрицает.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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