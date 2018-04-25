Бывшему вице-мэру Уфы все-таки предъявили новое обвинение

Обвинение касается той самой «аферы на миллиард», о которой так много писали СМИ. Александру Филиппову вменяется в вину нанесение ущерба бюджетам трех уровней в сумме около 1 млрд рублей при реализации в городе программы расселения ветхого и аварийного жилья. По версии следствия, это произошло в ту пору, когда он курировал строительный и имущественный блоки в мэрии в 2012-2017 годах.