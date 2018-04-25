Красногорск примеряет на себя статус "подмосковной столицы"

Доклад прозвучал в эту среду в Красногорске. Среди прочих выступил депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Виталий Левченко. Он озвучил присутствующим, что ранее глава администрации губернатора МО Михаил Кузнецов заявил о неуклонном движении Красногорска к статусу официального административного центра. Напомним, что несколько лет назад губернатор МО уже говорил, что в 18-ом году Красногорск обеспечат всеми административными инстанциями области. Об этом сообщает издание “Новые известия”.