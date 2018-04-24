mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии появится новый цементный завод

24 апреля 2018, 10:27
Сейчас в Китае прорабатываются практические аспекты реализации этого совместного проекта.

Официальная делегация Башкирии в Китайской народной республике обсудила строительство нового завода промышленной корпорации «Sinoma Group», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Китайская компания – одна из мировых лидеров в производстве оборудования и разработке инжиниринговых и проектных решений для цементной промышленности.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся строительства цементного завода в Салаватском районе. Общий объем инвестиций по проекту составит более 11 миллиардов рублей. Проектная мощность завода составит 5000 тонн клинкера в сутки. Сырье будет поставляться с Мурсалимкинского месторождения известняков. Будет создано не менее 250 рабочих мест.

В последующие дни визита делегация проведет еще несколько важных встреч и ознакомится с опытом организации и практикой работы кластеров на примере зоны «Tianfu Windows».

Ранее планы построить цементный завод в Сибае вызвали волну протестов среди местных жителей. Как отреагируют на новость о новом производстве в Салаватском районе, пока неизвестно.

Материалы по теме
В Башкирии перечень инвестпроектов пополнился цементным заводомВ Башкирии китайцы планируют построить цементный завод
#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48