В Башкирии появится новый цементный завод

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся строительства цементного завода в Салаватском районе. Общий объем инвестиций по проекту составит более 11 миллиардов рублей. Проектная мощность завода составит 5000 тонн клинкера в сутки. Сырье будет поставляться с Мурсалимкинского месторождения известняков. Будет создано не менее 250 рабочих мест.