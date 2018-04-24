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Страны G7 рассматривают возможность ужесточения антироссийских санкций

24 апреля 2018, 17:10
США, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Германия и Япония (государства входящие в G7) могут ввести новые ограничения против России.

Ужесточение антироссийских санкций связано с войной на юго-востоке Украины. Об этом пишет портал rns.online.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини указала, что продолжительность действия санкций зависит от самой России. Москва должна выполнить Минские соглашения. Если Россия выполнит свои обязательства, то ограничения с нее могут быть сняты. В противном случае страны G7 примут решение об ужесточении санкций.

Государства G7 вменяют России ее дестабилизирующее поведение на международной арене. Запад просит Москву прекратить подобные действия. Кремлю нужно исполнить международные обязательства, а также выполнить свои обязанности как члена Совбеза ООН.

Несмотря на разногласия с Россией страны G7 готовы продолжить сотрудничество с ней по вопросам разрешения региональных кризисов и глобальных вызовов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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