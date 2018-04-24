Страны G7 рассматривают возможность ужесточения антироссийских санкций

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини указала, что продолжительность действия санкций зависит от самой России. Москва должна выполнить Минские соглашения. Если Россия выполнит свои обязательства, то ограничения с нее могут быть сняты. В противном случае страны G7 примут решение об ужесточении санкций.