Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку

В своем обращении премьер-министр сообщил: «Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства. Я выполняю ваше требование».