Пострадавшую в школьной резне в Стерлитамаке переведут в больницу в Уфу

Ранее Стерлитамакский городской суд вынес решение об аресте Артема на два месяца. Подросток был доставлен под конвоем в здание суда из больницы, где он проходил лечение после трагедии, происшедшей 18 апреля в школе №1, где он учится. Однако пока официально нигде не подтверждено, находится ли подросток в больнице при СИЗО, либо в той же больнице, где лечатся пострадавшие от его рук. До этого подросток находился под круглосуточным наблюдением правоохранительных органов.