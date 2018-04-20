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В Башкирии выплатят по 300 тысяч рублей пострадавшим в ЧП в Стерлитамаке

20 апреля 2018, 10:41
Деньги получит педагог и две ее ученицы.

Учительнице и двум школьницам, которые пострадали в Стерлитамаке 18 апреля, выплатят по 300 тысяч рублей, сообщают «РИА Новости».

Информацией о выплатах с журналистами издания поделился представитель правительства региона.

Напомним, 18 апреля 17-летний школьник Артем явился в свою школу и нанес удары канцелярским ножом учительнице и однокласснице. Еще одна девочка, спасаясь от него, выпрыгнула из окна второго этажа, получив при падении переломы. После этого Артем в присутствии перепуганных одноклассников облил бензином парты в классе и поджег их, а сам затем ударил себя ножом в шею, чтобы свести счеты с жизнью.

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