В Башкирии суд арестовал школьника, устроившего резню в своей школе

Напомним, утром в среду, 18 апреля, Артем вошел в кабинет информатики и напал с канцелярским ножом на двух своих одноклассниц, а затем нанес множественные колото-резаные раны учительнице, попытавшейся защитить учеников. После этого Артем выплеснул бензин, принесенный с собой, на парты и поджег их, а сам попытался покончить с собой.