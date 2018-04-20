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Состояние пострадавших в школьной резне в Стерлитамаке улучшилось

20 апреля 2018, 11:07
Их перевели из реанимации в профильные отделения.

По данным пресс-службы республиканского миздрава, по состоянию на 20 апреля состояние всех пострадавших в ЧП в Стерлитамаке улучшилось. Теперь врачи оценивают его как удовлетворительное. Все пациенты переведены в профильные отделения, оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 18 апреля 17-летний школьник Артем явился в свою школу и нанес удары канцелярским ножом учительнице и однокласснице. Еще одна девочка, спасаясь от него, выпрыгнула из окна второго этажа, получив при падении переломы. После этого Артем в присутствии перепуганных одноклассников облил бензином парты в классе и поджег их, а сам затем ударил себя ножом в шею, чтобы свести счеты с жизнью.

После происшествия состояние всех пострадавших перевели в реанимационное отделение. Над нападавшим установили круглосуточную охраны стражи правопорядка.

По словам матери одной из пострадавших, школьницы Юли, которая больше всех пострадала в нападении, ее дочь пока не перевели из реанимации из-за глубоких ножевых ранений.

- Сейчас иду к ней в больницу. Двоих пострадавших перевели точно. Нам уже дали контакты психологов, которые обещали нам справиться со случившимся. Юля чувствует себя немного лучше, шок спал, щеки порозовели.

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#Новости#ЧП в школе#Надежда Валитова#Общество
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