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Время строить: определен энергоэффективный материал для строительства дома

20 апреля 2018, 18:10
С 17 по 20 апреля в столице Республики Башкортостан на площадке ВДНХ-Экспо прошел «Весенний форум строительства и ЖКХ».

Мероприятие было организовано для всех, кто следит за тенденциями развития строительной отрасли и желающих построить собственный дом.

Более 100 компаний из 14 регионов страны представили более 350 отечественных и зарубежных торговых марок строительных и отделочных материалов, инструмента, оборудования, расходных и комплектующих изделий.

Экспозицию со своей продукцией на данной выставке представил кирпичный завод «Амстрон»:

- официальный производитель керамического блока «Porikam». На производстве применяется современное европейское оборудование. Готовый материал проходит строжайший контроль качества в лабораторных условиях и полностью соответствует стандартам и требованиям международных и Российских норм.

Стенд компании пользовался большой популярностью и вызвал неподдельный интерес среди гостей форума, некоторые из которых приняли окончательное решение, в вопросе выбора материла для строительства. От правильности данного выбора зависит не только комфорт проживания, но и уровень энергосбережения.

Керамический блок занимает особую нишу на рынке строительных материалов. Это поризованные керамические изделия с принципиально иной структурой материала. Сохранив все достоинства обычной керамики, поризованные керамические блоки имеют дополнительные преимущества: они сочетают в себе свойства кирпича и дерева – низкий вес, большую прочность, высокие теплотехнические характеристики и крупноформатность.

Керамический блок «Porikam» - это одно из выгодных предложений на строительном рынке! Покупатель получает преимущества проверенного годами кирпича и современного энергоэффективного материала. Торопитесь убедиться в этом на собственном примере! К тому же, сейчас компания предлагает выгодное предложение - стоимость продукции снижена до конца апреля на 10 рублей.

ООО «Амстрон»: г.Уфа, пр-т Салавата Юлаева 49, Бизнес-центр «Салават Юлаев», 1 этаж, консультации вы можете получить по номеру +7(347) 200 – 05 – 45.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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