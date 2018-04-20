Время строить: определен энергоэффективный материал для строительства дома

Керамический блок «Porikam» - это одно из выгодных предложений на строительном рынке! Покупатель получает преимущества проверенного годами кирпича и современного энергоэффективного материала. Торопитесь убедиться в этом на собственном примере! К тому же, сейчас компания предлагает выгодное предложение - стоимость продукции снижена до конца апреля на 10 рублей.