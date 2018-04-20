mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе осудили стоматолога за вождение в пьяном виде по поддельным правам

20 апреля 2018, 16:56
Подсудимый признал вину в совершении преступления в полном объеме.

В мировом суде Кировского района Уфы вынесен приговор 33-летнему врачу-стоматологу, который признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, мужчина впервые совершил данное правонарушение в апреле 2017 года и был тогда лишен водительских прав за нетрезвое вождение.

Через полгода стоматолог приобрел через интернет за 14 тысяч рублей поддельное водительское удостоверение и вклеил в него свою фотографию, указав вместо своей фамилии данные другого человека. А через несколько дней его задержали опять за вождение в нетрезвом виде. Опытный инспектор заодно распознал и поддельные права.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления. Судья приговорил его к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 9 месяцев, а также лишил его права управления транспортным средством на 2 года.

Материалы по теме
В Уфе задержали водителя маршрутки, лишённого прав за нетрезвое вождениеВ Башкирии депутата будут судить за повторное вождение в нетрезвом виде
#Новости#Водительские права#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48