В Уфе осудили стоматолога за вождение в пьяном виде по поддельным правам

Через полгода стоматолог приобрел через интернет за 14 тысяч рублей поддельное водительское удостоверение и вклеил в него свою фотографию, указав вместо своей фамилии данные другого человека. А через несколько дней его задержали опять за вождение в нетрезвом виде. Опытный инспектор заодно распознал и поддельные права.