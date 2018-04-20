В России на предприятиях число роботов выросло на 84%

Людям нужно смотреть на проблему шире. Машины станут выполнять за человека самую тяжелую работу. Уже сейчас мир испытывает потребность в квалифицированных специалистах, способных организовать работу с участием роботов. Именно нехватка профессиональных кадров препятствует развитию робототехники как в мире, так и России, сказала Лиценбергер.