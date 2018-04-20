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В Башкирии нападавшего на школу подростка вывели из больницы с конвоем

20 апреля 2018, 13:04
Предположительно, школьника везут в суд для избрания меры пресечения.

Подросток, устроивший резню в стерлитамакской школе, покинул медицинское учреждение Стерлитамака под конвоем. Юношу вывели из больницы сотрудники правоохранительных органов, сообщает Лайф. Предположительно, Артема везут в суд для избрания меры пресечения. В следственном комитете республике сообщили, что пока не дают официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, накануне утром 17-летний школьник Артем явился в свою школу и нанес удары канцелярским ножом учительнице и однокласснице. Еще одна девочка, спасаясь от него, выпрыгнула из окна второго этажа, получив при падении переломы. После этого Артем в присутствии перепуганных одноклассников облил бензином парты в классе и поджег их, а сам затем ударил себя ножом в шею, чтобы свести счеты с жизнью.

В минздраве республики сегодня сообщили, что состояние всех пострадавших в ЧП улучшилось и их перевели из реанимации в профильные отделения.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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