В Башкирии нападавшего на школу подростка вывели из больницы с конвоем

Напомним, накануне утром 17-летний школьник Артем явился в свою школу и нанес удары канцелярским ножом учительнице и однокласснице. Еще одна девочка, спасаясь от него, выпрыгнула из окна второго этажа, получив при падении переломы. После этого Артем в присутствии перепуганных одноклассников облил бензином парты в классе и поджег их, а сам затем ударил себя ножом в шею, чтобы свести счеты с жизнью.