ЧП в Стерлитамаке: мальчик, устроивший резню в школе, вел учет своих врагов

Следователи обнаружили во время обысков в квартире 17-летнего Артема, который накануне устроил резню в своей школе в городе Стерлитамаке, подробный список его врагов с указанием оскорблений, которые они в разное время нанесли школьнику. Об этом сообщил информационный канал Mash.