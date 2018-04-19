mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ЧП в Стерлитамаке: мальчик, устроивший резню в школе, вел учет своих врагов

19 апреля 2018, 09:59
При обыске у него был найден список врагов с описанием оскорблений, которые те ему нанесли.

Следователи обнаружили во время обысков в квартире 17-летнего Артема, который накануне устроил резню в своей школе в городе Стерлитамаке, подробный список его врагов с указанием оскорблений, которые они в разное время нанесли школьнику. Об этом сообщил информационный канал Mash.

В ходе обсуждения в соцсетях список Артема уже назвали «Тетрадью смерти» по мотивам одноименного культового аниме, которое смотрят многие подростки.

В подъезде мальчика на стенах наши корреспонденты, побывавшие вчера в Стерлитамаке, обнаружили рисунки на суицидальные темы.

Известно также, что мальчик увлекался группами колумбайнеров – поклонников организаторов массового расстрела школьников, происшедшего в Сша 20 апреля 1999 года.

Как сообщили одноклассники Артема, он рос в благополучной семье, его отец работает в системе «Газпрома», мама – домохозяйка. При этом мальчик плохо учился, из-за чего был определен в класс коррекции.

Напомним, ЧП произошло вчера в школе № 1 в Стерлитамаке. Подросток явился в класс и ударил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу, еще одна девочка выпрыгнула из окна, когда юный «террорист» поджег класс.

Затем Артем попытался покончить с собой, ранив себя ножом в шею.

Материалы по теме
ЧП в Стерлитамаке: Следком допросил родителей подростка, устроившего резнюГлава Минобра попросила не нагнетать ситуацию вокруг ЧП в Стерлитамаке
#Новости#ЧП с детьми#ЧП в школе#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48