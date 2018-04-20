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Участники из России победили на первенстве мира по программированию ICPC

20 апреля 2018, 17:02
Российские команды студентов выиграли четыре из 13 медалей чемпионата мира по программированию ACM ICPC.

Россияне завоевали наибольшее число медалей. Следом за ними идут команды из США и Китая, которым досталось по три медали. По одной медали получили участники из Японии, Кореи и Литвы. Об этом пишет портал rns.online.

Команда МГУ смогла занять первое место. Сборная МФТИ расположилась на второй ступени пьедестала. Командам Университета ИТМО и УрФУ досталась «бронза».

Отметим, что чемпионат мира по программированию ICPC проходит под эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM). Его корни идут от соревнований, проводившихся в 1970-х годах в Техасском университете.

Чемпионат ACM ICPC в свое время спонсировали такие фирмы как Apple, AT&T, Microsoft и IBM. В 2018 году финал состязаний прошел в Пекине.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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