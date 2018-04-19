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В Уфе появился новый объект уличного декора

19 апреля 2018, 10:36
На этот раз авторы решили увековечить профессию врача.

В Уфе, на улице Комсомольская, в торжественной обстановке открыли еще один элемент уличного декора, который, вполне вероятно, вновь вызовет оживленную дискуссию столичной общественности. Дело в том, что он выполнен в той же концепции, что и буквально наводнившие город скульптуры людей со странными лицами и все это выполнено как минимум в странном цвете.

Недавно автор всех этих работ и безусловно классного памятника дворнику дал интервью изданию «Аргументы и факты», в котором упомянул в частности тот факт, что ответственность за ошибки при производстве скульптур несет его помощник, а замечания горожан, в том числе, касающиеся цвета, они учтут. Однако судя по последней новости, произойдет это еще не скоро.

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