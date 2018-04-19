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Роскомнадзор по требованию уфимской прокуратуры заблокировал 100 сайтов

19 апреля 2018, 16:54
Большинство из них предлагали интим-услуги и круглосуточно торговали алкогольными напитками.

Прокуратура Уфы добилась ограничения доступа к более ста сайтам, нарушающим российские законы. На 34-х из них предлагали интим-услуги, а 38 сайтов продавали алкоголь круглыми сутками.

24 интернет-ресурса рассказывали о способах остановки счетчиков электроэнергии. На девяти сайтах обнаружили информацию по изготовлению взрывчатки. Также прокуратура выявила ресурсы продавцов полисов ОСАГО и дипломов.

Уфимской прокуратурой в суд было направлено 124 заявления о блокировке сайтов. На сегодня Роскомнадзор закрыл 100 из них.

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