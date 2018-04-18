В мессенджере Там-Там появились нелегальные клоны популярных TG-каналов

- Единственный верифицированный канал «Караульный» находится в Telegram и агрегирует сообщения из каналов в Telegram. Заводить каналы в TamTam, Диалоге или иных старых и новых мессенджерах мы не намерены. Если проще, то скорее небо упадёт на землю, чем мы выйдем за рамки Telegram - и никакие рукозадые идиоты нам не указ. В отношении заведших фейк-канала, возможно, будут приняты меры, – говорит «Караульный».