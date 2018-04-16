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Суд рассмотрит апелляцию приговора Мисюриной на закрытом заседании

16 апреля 2018, 16:05
Московский городской суд удовлетворил прошение о проведении заседания по рассмотрению апелляционных жалоб врача-гематолога Елены Мисюриной в закрытом режиме. Потерпевшая ходатайствовала о таком режиме, поскольку обсуждаемые сведения являются врачебной тайной.

Ранее Мисюрину осудили по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья предполагает оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Черемушкинским районным судом города Москвы 22 января осужденная была приговорена к двум годам колонии. Следствие считает, что в ходе проведения трепанобиопсии (взятии пробы костной ткани) мужчине 55-ти лет Мисюрина проткнула кровеносный сосуд иглой. В результате ее действий пациент умер, сообщил портал rns.online.

Впоследствии, 31 января, прокуратурой юго-западного административного округа Москвы было внесено апелляционное представление на этот приговор. Следователи попросили освободить врача из-под стражи и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Мосгорсуд 5 февраля постановил отпустить Елену Мисюрину под подписку о невыезде. Тем самым решение Черемушкинского суда города Москвы, который постановил заключить ее под стражу, было отменено.

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