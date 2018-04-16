Суд рассмотрит апелляцию приговора Мисюриной на закрытом заседании

Ранее Мисюрину осудили по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья предполагает оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Черемушкинским районным судом города Москвы 22 января осужденная была приговорена к двум годам колонии. Следствие считает, что в ходе проведения трепанобиопсии (взятии пробы костной ткани) мужчине 55-ти лет Мисюрина проткнула кровеносный сосуд иглой. В результате ее действий пациент умер, сообщил портал rns.online.