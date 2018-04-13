Украина присоединится к новым антироссийским санкциям США

Во время ХІ форума по безопасности Александр Турчинов заявил, что СНБО проведет свое очередное заседание через несколько дней. Поручение об этом отдал президент страны Петр Порошенко. В ходе встречи ее участники продублируют действие уже существующих антироссийских санкций и присоединятся к новым, принятым США и государствами Европы.