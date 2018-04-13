Павел Дуров: чтобы быть по-настоящему свободным, нужно рискнуть всем

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, который сегодня постановили заблокировать, сообщил на своих страницах в соцсетях, что будет использовать способы обхода блокировки с тем, чтобы пользователи продолжили пользоваться мессенджером. Сообщил он буквально следующее:
Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play.
Напомним, что Таганский суд Москвы сегодня, 13 апреля, постановил ограничить использование Telegram на всей территории России, мессенджер должен быть заблокирован немедленно. Разблокировать его могут после того, как руководство Telegram исполнит требование ФСБ о передаче ей ключей шифрования, чего, судя по всему, не будет.
На просторах интернета в последние дни мега-популярной была и пока остается тема использования VPN и proxy-серверов для обхода блокировок.
В своем Instagram Павел Дуров выложил фотографию с подписью «To be truly free, you should be ready to risk everything for freedom» – «Чтобы быть по-настоящему свободным, нужно быть готовым рискнуть ради свободы всем».