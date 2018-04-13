Павел Дуров: чтобы быть по-настоящему свободным, нужно рискнуть всем

Напомним, что Таганский суд Москвы сегодня, 13 апреля, постановил ограничить использование Telegram на всей территории России, мессенджер должен быть заблокирован немедленно. Разблокировать его могут после того, как руководство Telegram исполнит требование ФСБ о передаче ей ключей шифрования, чего, судя по всему, не будет.