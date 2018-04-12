Эксперты: у нового страховщика нет денег на выплаты дольщикам ЖК «Царицыно»

Как сообщает издание «Новые известия», дольщики «Царицыно» ожидают свое жилье шесть лет. Теперь им должны выплатить не только всю сумму за квартиру, но и крупные штрафы. Как показывает судебная практика, итоговая сумма компенсаций может вырасти в два раза, в связи с чем компании «Проминстрах», унаследовавшей от предшественников риски МКХ, нужно будет выплачивать уже не девять, а целых 18 миллиардов рублей.