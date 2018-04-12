EgyptAir отправила первый за 2,5 года прямой рейс Каир-Москва

Прямой рейс MS729 Каир-Москва стал первым для EgyptAir за 2,5 года. Об этом пишет портал rns.online.
В среду «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Каир-Москва и обратно.
Напомним, авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом было приостановлено после крушения 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом самолета, следующего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
На борту воздушного судна, принадлежащего российской авиакомпании «Когалымавиа», находилось 224 человека. Все они погибли. Авиакатастрофа произошла вследствие теракта.