ФАС оштрафовала «Новартис фарма» почти на 1 млн рублей

При рассмотрении дела компании антимонопольным органом было установлено, что в 2016 году ООО «Новартис фарма» ввела новую систему скидок и бонусов, которая, как это ни странно, привела к росту цен на препарат. Эти манипуляции с ценообразованием привели к тому, что нарушителя обязали уплатить штраф и снизить цену на лекарственный препарат, как это указано в предписании, подчеркнул заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.