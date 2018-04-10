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В Башкирии поймали подозреваемого в серии разбойных нападений

10 апреля 2018, 14:33
Мужчине грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Ранее судимого 20-летнего жителя Чишминского района задержали из-за подозрений в серии разбойных нападений на организации, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Злоумышленник напал на офис микрофинансирования, где, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы все деньги, после чего та прогнала грабителя. В этот же день совершил еще два аналогичных нападения – на офис микрозаймов, где похитил семь тысяч рублей и цветочный магазин, где удалось украсть пять тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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