В Башкирии поймали подозреваемого в серии разбойных нападений

Злоумышленник напал на офис микрофинансирования, где, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы все деньги, после чего та прогнала грабителя. В этот же день совершил еще два аналогичных нападения – на офис микрозаймов, где похитил семь тысяч рублей и цветочный магазин, где удалось украсть пять тысяч рублей.