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Оператор Харьягинского месторождения сократит добычу нефти

9 апреля 2018, 17:47
Компания «Зарубежнефть-добыча Харьяга» в текущем году намерена сократить добычу ресурсов на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе.

Тем не менее, оператор планирует ввести пять скважин, а годовой уровень добычи не превысит 1,4 миллиона тонн, сообщает rns.online. Сейчас на участке действуют уже 37 скважин, а добыча «Зарубежнефти» с момента начала освоения месторождения в 1999 году составила 20 миллионов тонн.

Компания стала оператором проекта в 2016 году. В соответствии с соглашением о разделе продукции с компаниями Total, «Статойл Харьяга АС» и «Ненецкой нефтяной компанией» «Зарубежнефть-добыча Харьяга» получила 20 % доли в сделке, а также взяла на себя функции оператора.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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