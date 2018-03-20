На «Уфимский фанерно-плитный комбинат» возбудили уголовное дело

Напомним, ранее мы писали о том, что ЭСКБ подала на банкротство предприятия. За всю историю существования УФК на них подавали в суд 126 раз, общая сумма требований составила 177 млн рублей. Наиболее частыми оппонентами в судах выступают «Уфаводоканал» и «Минлесхоз». На текущий момент к компании предъявлены требования на 68,1 млн рублей.