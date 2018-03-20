На «Уфимский фанерно-плитный комбинат» возбудили уголовное дело

По версии следствия, руководство комбината допустило невыплату заработной платы 54 работникам с января по март 2018 года на сумму почти 1,8 миллионов рублей. Стало известно о массовых увольнениях сотрудников. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, сотрудники правоохранительных органов выявляют всех причастных лиц, ставших виновными в крупной невыплате зарплаты сотрудникам. Расследование уголовного дела продолжается.
В Следкоме между тем напомнили, что в ведомстве тщательно проверяют все данные о невыплате зарплаты предприятий.
Напомним, ранее мы писали о том, что ЭСКБ подала на банкротство предприятия. За всю историю существования УФК на них подавали в суд 126 раз, общая сумма требований составила 177 млн рублей. Наиболее частыми оппонентами в судах выступают «Уфаводоканал» и «Минлесхоз». На текущий момент к компании предъявлены требования на 68,1 млн рублей.