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На «Уфимский фанерно-плитный комбинат» возбудили уголовное дело

20 марта 2018, 11:50
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145 УК РФ – невыплата заработной платы.

По версии следствия, руководство комбината допустило невыплату заработной платы 54 работникам с января по март 2018 года на сумму почти 1,8 миллионов рублей. Стало известно о массовых увольнениях сотрудников. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, сотрудники правоохранительных органов выявляют всех причастных лиц, ставших виновными в крупной невыплате зарплаты сотрудникам. Расследование уголовного дела продолжается.

В Следкоме между тем напомнили, что в ведомстве тщательно проверяют все данные о невыплате зарплаты предприятий.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЭСКБ подала на банкротство предприятия. За всю историю существования УФК на них подавали в суд 126 раз, общая сумма требований составила 177 млн рублей. Наиболее частыми оппонентами в судах выступают «Уфаводоканал» и «Минлесхоз». На текущий момент к компании предъявлены требования на 68,1 млн рублей.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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