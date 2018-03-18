Эксперты: новшества президентской кампании-2018 - интернет и таргетинг

- А я бы еще отметил, что были интересные качественные дебаты. Даже несмотря на некоторые не очень корректные вещи, свидетелями которых мы все были совсем недавно. Главное, что молодежь увидела кандидатов такими, какие они есть, - говорит эксперт Вадим Гайдук.