Эксперты: новшества президентской кампании-2018 - интернет и таргетинг

В пресс-центре "Выборы-2018" эксперты высказались по поводу завершившихся в Башкирии и пока еще проходящих в стране выборов главы государства.
Кроме всего прочего эксперты отметили некоторые отличия сегодняшних выборов и в целом прошедшей кампании по сравнению с тем, как это все было раньше. В частности, отметили применение новых коммуникационных средств, прежде всего, активное использование интернета.
- Также хотелось бы отметить и то из нового, что бросается в глаза, это доведение информации во время кампаний до различных групп избирателей, прежде всего, с помощью различных инструментов интернета, - говорит эксперт Светлана Парфенова.
Также по ее мнению, сложившийся ажиотаж, связанный с привлечением людей на избирательные участки (повышение явки - прим. авт.) - это положительный момент, так как, по мнению эксперта, этот ажиотаж не доводится сверху, а инициируется самими людьми.
- А я бы еще отметил, что были интересные качественные дебаты. Даже несмотря на некоторые не очень корректные вещи, свидетелями которых мы все были совсем недавно. Главное, что молодежь увидела кандидатов такими, какие они есть, - говорит эксперт Вадим Гайдук.