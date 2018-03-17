В Петрозаводске ветеран потребовал убрать копию Биг-Бена

- Мы считаем будет правильным рассмотреть возможность вынужденного оперативного ответа на недружественные шаги со стороны Великобритании. В связи с этим - мы предлагаем находящийся на одной из главных площадей Петрозаводска, на площади имени Гагарина, рядом с железнодорожным вокзалом, - копию одного из символов Великобритании Биг-Бена - убрать с площади, перенести в другое место или законсервировать , так как нахождение его на площади, после публичного агрессивного демарша высших руководителей Великобритании мы считаем неуместным, оскорбляющим с этого момента - чувства , честь и достоинства наших граждан , жителей города и России! - говорится в обращении.