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В Петрозаводске ветеран потребовал убрать копию Биг-Бена

17 марта 2018, 20:45
Из-за публичного оскорбления Лондоном России и его лидера.

Председатель совета ветеранов и пенсионеров одного из районов Петрозаводска Эдуард Эвальдович обратился в мэрию с требованием демонтировать копию лондонской башни Биг-Бен, установленную в городе в связи с «публичным оскорблением Великобританией нашей страны и Владимира Путина лично», сообщает karelinform.ru.

- В связи с последними событиями на международном уровне, когда высокопоставленные лица Великобритании публично нанесли оскорбление нашей стране, нашему президенту, а значит и нам - жителям России, - пояснил Эвальдович.

- Мы считаем будет правильным рассмотреть возможность вынужденного оперативного ответа на недружественные шаги со стороны Великобритании. В связи с этим - мы предлагаем находящийся на одной из главных площадей Петрозаводска, на площади имени Гагарина, рядом с железнодорожным вокзалом, - копию одного из символов Великобритании Биг-Бена - убрать с площади, перенести в другое место или законсервировать , так как нахождение его на площади, после публичного агрессивного демарша высших руководителей Великобритании мы считаем неуместным, оскорбляющим с этого момента - чувства , честь и достоинства наших граждан , жителей города и России! - говорится в обращении.

Конфликт с Лондоном возник после отравления 4 марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля химическим веществом, которое ранее производилось на территории СССР. Власти Великобритании тут же пришли к выводу, что это "с большой долей вероятности к этому причастна Россия".

14 марта из Великобритании выслали 23 российских дипломатов. Такие же ответные меры приняла и Москва.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
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