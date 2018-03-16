В Башкирии не исключается подтопление некоторых селений

- Окончательные прогнозы будут сформированы к концу марта. Пока же все внимание приковано к прогнозам синоптиков, - отметил Марат Магадеев. Руководитель Башгидромета Вилора Горохольская сообщила, что в республике теплая погода ожидается только к концу марта. А плюсовые значения температуры вообще прогнозируются на первую декаду апреля. Применительно к Уфесущественнрое потепление ожидается не ранее 7,8 апреля. А пока все еще продолжается зима.