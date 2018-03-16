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В Башкирии не исключается подтопление некоторых селений

16 марта 2018, 11:02
В целом прогноз паводковой ситуации пока спокойный.

В Уфе прошло объединенное заседание комиссии РБ по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и республиканской противопаводковой комиссии под руководством вице-премьера правительства РБ Марата Магадеева. Главной темой совещаний стала готовность органов власти, предприятий и организаций к пропуску паводковых вод в 2018 году.

По данным МЧС, сейчас запас воды в снеге в разных районах республики составляет от 30 до 60% от многолетних значений. Это дает основания предполагать, что подтоплений каких-либо участков в городах республики не ожидается.

Однако могут быть проблемы со степными реками, где наблюдается достаточно сильное промерзание. По словам специалистов, в зависимости от того, какая будет весна, вода в реках будет выходить либо поверху, либо выходить на пойму и подтапливать населенные пункты.

- Окончательные прогнозы будут сформированы к концу марта. Пока же все внимание приковано к прогнозам синоптиков, - отметил Марат Магадеев. Руководитель Башгидромета Вилора Горохольская сообщила, что в республике теплая погода ожидается только к концу марта. А плюсовые значения температуры вообще прогнозируются на первую декаду апреля. Применительно к Уфесущественнрое потепление ожидается не ранее 7,8 апреля. А пока все еще продолжается зима.

– В ближайшие дни погода будет неустойчивая, несколько южных циклонов будут выходить на нашу республику. Снег мы ждем пока до умеренного, ожидаются гололедные явления. Соответственно, прогнозируется неустойчивая погода, малоприятная, с температурами ниже средних многолетних значений, — уточнила Вилора Горохольская.

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