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Подразделения экономической безопасности МВД отметили свое 81-летие

16 марта 2018, 23:01
Сегодня - День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России.

16 марта сотрудники и ветераны службы по борьбе с экономической преступностью, отмечают свой профессиональный праздник — День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД.

Обеспечение экономической безопасности страны – одно из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел. Стабильное развитие российской государственной экономики невозможно без обуздания преступности, особенно остро эта проблема стоит в связи с ростом опасных экономических преступлений.

16 марта 1937 года был издан Приказ НКВД СССР, предусматривающий создание специализированных подразделений БХСС и утвердивший Положение о новой службе. В этом документе отмечается, что отдел БХСС Главного управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР создается для обеспечения борьбы с расхитителями социалистической собственности в органах и учреждениях государственной торговли, потребительской и промысловой кооперации, заготовительных органах, в сберегательных кассах, а также для борьбы со спекуляцией и фальшивомонетничеством.

Теперь эту работу в МВД Башкирии проводит личный состав управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

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