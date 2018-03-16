Подразделения экономической безопасности МВД отметили свое 81-летие

16 марта 1937 года был издан Приказ НКВД СССР, предусматривающий создание специализированных подразделений БХСС и утвердивший Положение о новой службе. В этом документе отмечается, что отдел БХСС Главного управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР создается для обеспечения борьбы с расхитителями социалистической собственности в органах и учреждениях государственной торговли, потребительской и промысловой кооперации, заготовительных органах, в сберегательных кассах, а также для борьбы со спекуляцией и фальшивомонетничеством.