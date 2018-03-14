В Петрозаводске молодежь устроила флешмоб в честь «Фотовыборов»

Приуроченный к выборам президента страны конкурс будет проходить в Петрозаводске, Костомукше и Кондопоге, участвовать в нем может любой желающий. Правила просты: нужно опубликовать в Instagram или на странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографию на специальном фоне, который будет расположен на территории избирательного участка. Результаты фотоконкурса можно посмотреть на сайте фотовыборы.рф, там же можно проголосовать и за понравившиеся фотографии других участников.