Бывший прокурор подтвердил непричастность Резника к «русской мафии»

По словам Окампо, зимой 2015 года он прибыл в Москву для того, чтобы встретиться с генеральным прокурором России. По словам бывшего прокурора Международного уголовного суда, тот обращал особое внимание на различные сложности в расследовании происхождения средств Резника и его жены. Сразу после этого Окампо направился в Лондон, где заказал профессиональную экспертизу – она могла показать, был ли Резник тем самым человеком, который фигурировал в записи телефонного разговора с Петровым в 2009 году, где шла речь о какой-то подозрительной миссии.