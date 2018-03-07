В Башкирии осудили педагога за смерть подростка во время похода

И, конечно, нельзя не отметить объективность и оперативность Ишимбайского городского суда. Первое заседание суда состоялось 28 декабря 2017 года, а 9 февраля 2018 года уже дошли до судебных прений. Месяц задержки получился из-за того, что Кантимирова в срочном порядке легла в больницу. Но в любом случае, ишимбайские судьи сделали все для того, чтобы закон восторжествовал. Напомним, что их девяти коллегам из Мелеузовского городского суда потребовалось четыре месяца для того, чтобы взять самоотвод, мотивируя тем, что они работали вместе с братом Кантимировой – заместителем председателя Кумертауского межрайонного суда. Конечно, это была попытка затянуть рассмотрение дела до окончания срока давности.