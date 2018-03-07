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В Башкирии МЧС предупредило граждан об усилении ветра

7 марта 2018, 09:39
Надо соблюдать правила безопасности, рекомендуют специалисты.

По данным синоптиков, сегодня днем в восточных районах Башкирии ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, предупредили в республиканском управлении МЧС.

Из-за этого стоит соблюдать правила безопасности, предупредили спасатели.

- Помните, что во время сильного ветра смертельно опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - напомнили в МЧС правила. - Избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, слабоукрепленными конструкциями.

При порывах ветра следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

Чтобы обезопасить дом, надо убрать вещи с балконов и подоконников; плотно закрыть окна и двери. И лучше не находится возле окон, это опасно.

- При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар, - напоминают спасатели.

Если же у вас случился обрыв линии электропередач, либо возникли перебои в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении, то звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона – 01, с мобильного телефона - 101.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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