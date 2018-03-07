Фонд жилищного строительства Башкирии назвал подрядчиков безответственными

По итогам 2017 года Фонд жилищного строительства Башкирии (ФЖС РБ) ввел в эксплуатацию почти 52 тысячи квадратных метров жилых и нежилых помещений. В то время как план по сдаче составлял около 94 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил телеканал РБК-Уфа со ссылкой на генерального директора ФЖС РБ Радика Калимуллина.