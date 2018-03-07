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Фонд жилищного строительства Башкирии назвал подрядчиков безответственными

7 марта 2018, 15:41
Недостаточным финансированием и безответственным поведением подрядчиков глава ФЖС РБ объяснил тот факт, что фонд выполнил только чуть больше половины от поставленного плана по сдаче.

По итогам 2017 года Фонд жилищного строительства Башкирии (ФЖС РБ) ввел в эксплуатацию почти 52 тысячи квадратных метров жилых и нежилых помещений. В то время как план по сдаче составлял около 94 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил телеканал РБК-Уфа со ссылкой на генерального директора ФЖС РБ Радика Калимуллина.

Отставание от плана руководитель фонда объяснил прежде всего недостаточным финансированием и безответственным поведением некоторых своих подрядчиков.

- На 2018 год также планируем 94,5 тысячи квадратных метров сдать, включая дома, в которых должны получить квартиры дольщики. Из этих 94-х с половиной - шесть с половиной это нежилые помещения. Программа подписана, утверждена, финансирование есть под эти объекты, - уточнил Радик Калимуллин.

По его словам, строительные работы финансируются не из бюджета, а за счет собственных и привлеченных средств фонда. В целом на ввод запланированного объема площадей требуется около полутора миллиардов рублей.

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