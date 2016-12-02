Суд признал незаконным назначение директора «дочки» ФЖС

«Спецстрой», владеющий 49 процентов акций ДКС, на этом собрании не присутствовал. Как пояснил представитель компании, был нарушен порядок уведомления о его проведении: письмо пришло через день после проведения собрания. Соучредитель обратился в суд, и в августе этого года решения о перераспределении 10-процентной доли и назначении нового директора были признаны недействительными. Однако за это время Гусев успел совершить ряд сделок, которые вызвали недовольство «Спецстроя».