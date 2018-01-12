ФЖС продал крупнейший долгострой правительству Башкирии

В министерстве земельных и имущественных отношений республики изданию пояснили, что в этом здании планируют разместить органы власти, которые в настоящее время находятся на удаленных объектах. Таким образом, они рассчитывают сэкономить на транспортных расходах. Госкомитет по информации «Открытая республика» предлагает создать в этом квартале «что-то вроде научного городка».