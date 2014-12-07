«ФЖС» обеспокоен карстовыми дырами в Кошкином лесу, где строятся 25-этажные дома

Госоператор «Фонд жилищного строительства» отберет в декабре подрядчика по обследованию группы недостроенных жилых домов в квартале, ограниченном улицами Бабича, Нуреева, Заварицкого в Уфе. Три 25-этажных домов остановились на разных стадиях готовности: 14, 15, 23 этажах из-за возможных повреждений конструкций, которые несут карстовые провалы в этой местности.