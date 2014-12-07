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«ФЖС» обеспокоен карстовыми дырами в Кошкином лесу, где строятся 25-этажные дома

7 декабря 2014, 17:21
Госоператор «Фонд жилищного строительства» отберет в декабре подрядчика по обследованию группы недостроенных жилых домов в квартале, ограниченном улицами Бабича, Нуреева, Заварицкого в Уфе. Три 25-этажных домов остановились на разных стадиях готовности: 14, 15, 23 этажах из-за возможных повреждений конструкций, которые несут карстовые провалы в этой местности.

Исследования обойдутся госкомпании примерно в 2,6 млн рублей. В техзадании указаны «опасные физико-геологические процессы – карст III категории» и вероятный карстовый провал в пределах 2,8 метров.

«ФЖС» намерен получить отчеты о состоянии колонн, лестниц, плит перекрытия с выявлением дефектов и повреждений несущих конструкций недостроенных 25-этажек, и замеры их основных геометрических параметров.

Девелоперу требуются рекомендации по возобновлению строительства и «эксплуатации здания с определением методов и видов усилительно-восстановительных работ по поврежденным и дефектным конструкциям».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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