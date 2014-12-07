«ФЖС» обеспокоен карстовыми дырами в Кошкином лесу, где строятся 25-этажные дома

Исследования обойдутся госкомпании примерно в 2,6 млн рублей. В техзадании указаны «опасные физико-геологические процессы – карст III категории» и вероятный карстовый провал в пределах 2,8 метров.
«ФЖС» намерен получить отчеты о состоянии колонн, лестниц, плит перекрытия с выявлением дефектов и повреждений несущих конструкций недостроенных 25-этажек, и замеры их основных геометрических параметров.
Девелоперу требуются рекомендации по возобновлению строительства и «эксплуатации здания с определением методов и видов усилительно-восстановительных работ по поврежденным и дефектным конструкциям».
Дмитрий КОЛПАКОВ.