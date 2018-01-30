В Башкирии муниципалитеты потеряют преимущественное право на покупку земель

- Продавец будет обязан уведомлять о продаже участка только правительство республики, и в случае, если республика не уведомит его о намерении приобретения участка в течение 30-ти дневного срока, продавец вправе продать земельный участок в течение года по цене, не ниже указанной в извещении, - уточнил Евгений Гурьев.