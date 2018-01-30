В Башкирии ужесточат требования по выдаче участков на соцобъекты без торгов
Проект закона сегодня представил в профильном комитете республики вице-премьер и министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев.
В проекте предлагается в частности ввести понятие инициатора строительства социальных и коммунальных объектов. Реализовать такие проекты смогут не все компании, а лишь те, кто:
- зарегистрирован на территории республики,
- не имеет просроченных задолженностей по налогам,
- в отношении которых в судах нет начатых производств о банкротстве,
- собственники которых не имеют регистрации или гражданства в иностранных государствах.
Проект, который планирует реализовать инвестор, должен обязательно входить в одну из государственных программ. Объем частных инвестиций в проект для социально-культурных объектов должен составлять не менее 100 миллионов рублей, для коммунальных - не менее 200 млн руб. При этом собственные средства инвестора должны составлять не менее 10 процентов от общей суммы вложений.
Уточняется также само понятие объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. В первую группу входят объекты образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, и социальные. Под коммунально-бытовыми понимаются - объекты энерго-, тепло- и газоснабжения, а также утилизации и переработки отходов.